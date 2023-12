Marco Horácio usou a sua conta no Instagram para desejar um feliz Natal aos seus seguidores.

O humorista publicou um vídeo no qual aparece com a filha ao colo, uma gravação divertida, uma vez que Maria Leonor, de um ano, não para quieta ao colo do pai.

"Cá está a tradicional mensagem de Natal com a minha filha. A ver se eu consigo desta vez", começou por dizer o ator, pedindo depois que a menina dissesse "Feliz Natal" aos seus seguidores, algo que não aconteceu.

"A Mensagem de Natal possível para quem mais um ano me seguiu e me acarinhou. Muitas novidades para 2024. Abraço-vos. Sejam felizes e façam os outros felizes", escreveu Marco Horácio na legenda do vídeo.

