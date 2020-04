Anselmo Ralph esteve esta quinta-feira, dia 9, à conversa com Cristina Ferreira no programa das manhãs da SIC. Através de videochamada, o cantor angolano revelou de que forma está a viver esta quarentena com a mulher e os dois filhos e acabou por fazer uma grande revelação: está a caminho o terceiro filho do casal.

"É verdade! O bom angolano é assim, não fica em dois, tem que ter três. Eu gostaria de quatro, mas a mulher disse que não", brincou o interprete de 'Não Me Toca'.

Recorde-se que é precisamente em Angola que Anselmo Ralph está neste momento com a família.

