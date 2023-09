Estávamos em 2000. Portugal era um país ainda algo conservador, até mesmo no que à televisão dizia respeito. As audiências televisivas eram dominadas pelo primeiro canal privado a surgir, a SIC, mas isso mudaria pouco depois.

A estreia do 'Big Brother' causou celeuma. Os reality shows eram 'terreno desconhecido' por cá, sendo que atualmente é o tipo de formato mais bem sucedido.

Durante 120 dias, Teresa Guilherme conduziu aquela que era apenas a primeira de muitas edições deste programa na TVI. A 'rainha dos reality shows' acabaria por apresentar mais oito edições depois.

Ao todo, o 'Big Brother' em Portugal já viveu 15 vidas. Hoje, dia 10 de setembro, inicia-se mais uma, e à semelhança do que aconteceu com as últimas cinco, estará à responsabilidade de Cristina Ferreira.

Mas afinal, o que já se sabe sobre esta nova edição?

Para 'abrir o apetite' aos espectadores, a TVI já divulgou a identidade de dois concorrentes. Catarina é licenciada em Gestão, é solteira e diz não ter tido sorte no seu último amor. Paulo é agente da PSP há 27 anos e não gosta de perder "nem a feijões".

Catarina e Paulo, ao que tudo indica, serão os dois primeiros participantes a entrarem logo à noite na 'casa mais vigiada do país', mas o número de colegas de casa que irão ter ainda está no 'segredo dos Deuses'.

O Big está de volta?

Sim, claro que sim. O hábito de termos uma voz com identidade que fala para os concorrentes é muito portuguesa, sendo que no estrangeiro não existe uma personagem como o Big (ou a Voz, como existia na 'Casa dos Segredos').

Cristina Ferreira confirmou o regresso do Big depois de na sua mais recente entrevista, no programa 'Conta-me', ter confidenciado que não tem o hábito de com ele debater o perfil e as características dos concorrentes. Para além disso, em alguns vídeos promocionais do formato é possível ouvir esta voz irreconhecível.

Onde será a casa desta vez?

Tudo indica que os concorrentes ficarão instalados na Malveira, como aconteceu nas edições mais recentes. Em 2020, e pela primeira vez, a produção levou malas e bagagens para a Ericeira, numa mansão onde até existia vista para o mar. Esta ideia, no entanto, não agradou por completo, dado que assim os concorrentes não estavam completamente isolados do resto do mundo, como é suposto em todos os 'Big Brother'.

Concorrentes serão todos anónimos ou há famosos pelo meio?

Espera-se que esta edição tenha apenas concorrentes anónimos. No ano passado, Portugal seguiu os moldes da Globo, no Brasil, e juntou famosos com caras totalmente desconhecidas. Foi a primeira vez que isso aconteceu por cá e não há qualquer indicação que o mesmo se repita já este ano.

E quem irá comentar tudo isto?

Flávio Furtado e Bruna Gomes já foram anunciados como os comentadores residentes nas galas, sendo assim a segunda edição seguida em que tal acontece. Durante a semana, o programa terá três blocos de imagens: o 'Última Hora', às 18h, apresentado por Alice Alves; o 'Diário', às 19h, apresentado por Mafalda Castro; e o 'Extra', a partir das 00h, apresentado por Marta Cardoso.

Para comentar estas emissões irão estar António Bravo, Cinha Jardim, Flávio Furtado, Helena Isabel Patrício, Inês Simões, Merche Romero, Pedro Crispim, Susana Dias Ramos, Teresa Silva e Zé Lopes e Miguel Vicente.

Que novidades se podem esperar?

Para já, no que toca a novidades, sabe-se que irão existir dois confessionários e, muito possivelmente, a casa também será dividida em duas, conclusões que foram retiradas de recentes declarações de Cristina Ferreira e Mafalda Castro.

'Big Brother' estreia este domingo, dia 10 de setembro, depois do 'Jornal Nacional'.