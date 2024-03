Para assinalar o Dia do Pai, que se celebra esta terça-feira, dia 19 de março, José Raposo partilhou fotografias com os filhos e também uma do seu pai, deixando ainda um poema de Ary dos Santos, 'Balada para os nossos filhos'.

"Dia do pai… que significa…? Sê-lo significa tudo! Os que amo: O meu pai numa das suas últimas fotos e os meus filhos que me fazem viver", escreveu o ator na legenda das fotografias.

José Raposo publicou uma imagem com cada um dos filhos - Miguel, de 37 anos, Ricardo, de 31 e Lua, de quase cinco - na qual aparece a dar-lhes um beijinho.

Leia Também: Inês Folque mostra o marido e os filhos: "Super pai cá de casa"