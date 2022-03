Já estreou a nova edição do programa 'Casados à Primeira Vista', na SIC. Diana Chaves, como sempre, surgiu com um visual absolutamente deslumbrante, conforme poderá ver num vídeo publicado na conta oficial de Instagram do canal.

Trata-se de um vestido verde, de padrão floral, que foi conjugado com umas botas acima do joelho.

Os elogios por parte dos admiradores não tardaram em chegar.

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SIC (@sicoficial)

Leia Também: 'Casados à Primeira Vista': Os primeiros concorrentes desta edição