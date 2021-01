Magazino luta contra uma leucemia aguda há vários meses, doença que o leva a fazer transfusões de sangue várias vezes por semana. Motivo pelo qual não conseguiu ficar indiferente ao facto de os hospitais portugueses estarem com muito poucas reservas de sangue.

"Esta é uma foto das muitas que tenho das transfusões de sangue que vou fazendo no serviço de hematologia do IPO. Faço transfusões de sangue 2 a 3 vezes por semana, sem elas não me consigo manter vivo. Amanhã às 10h30 tenho mais uma para fazer, se houver. As reservas do meu tipo de sangue estão no limite mínimo. Bem sei que o receio de apanhar Covid é enorme mas acreditem que os hospitais estão bem higienizados e diferenciados para pessoas que querem doar sangue", começa por apelar o músico, na esperança de sensibilizar os seus seguidores para que se dirigiam aos hospitais para dar sangue.

"Eu preciso para me manter de pé e também, para continuar convicto na esperança de sobreviver na luta que vou travando contra a maldita leucemia aguda. Espero encorajar-vos a salvar vidas", completa.

