Anualmente a revista People presta especial atenção aos famosos que brilham na passadeira vermelha, tirando notas sobre aqueles que merecem ser selecionados como os homens mais sensuais. A lista é impressionante, contando com os nomes de algumas das maiores estrelas da indústria do entretenimento. Ainda assim, ao melhor estilo de Hollywood, a seleção também conta com algumas surpresas.

O ator Paul Rudd, de 52 anos, acaba de juntar-se à prestigiante lista ao ser considerado o homem mais sensual do planeta em 2021. Rudd, que interpretou diversos papéis cómicos ao longo da carreira, mostrou-se chocado com a distinção. Contudo, quer aproveitar ao máximo a notoriedade e afirmou em tom de brincadeira que vai "fazer cartões de visita sobre isto"

Clique na galeria e fique a saber quais foram os primeiros famosos a receber o prémio e como estão estes galãs na atualidade.

Leia Também: Homens famosos que não dispensam o uso de brincos