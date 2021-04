Isabel II do Reino Unido faz hoje 95 anos mas, à semelhança do que aconteceu o ano passado, volta a não assinalar a data. Em 2020, a rainha britânica decidiu cancelar as celebrações por causa da pandemia viral de COVID-19. Este ano, foi a morte do marido, Philip Mountbatten, duque de Edimburgo, enterrado no passado sábado, a levar a monarca a preferir ficar resguardada em família. A tradicional salva de tiros de canhão em Hyde Park e na Torre de Londres foram suspensas a pedido de Isabel II.

A revelação do novo retrato oficial da rainha também foi adiada. O único evento que se mantém em agenda é um almoço com familiares no castelo de Windsor, onde a monarca tem vivido nos últimos tempos. A primeira monarca feminina soberana da Casa de Windsor nasceu de uma cesariana às 02h40 do dia 21 de abril de 1926. A interveção cirúrgica foi feita na casa do avô materno, Claude Bowes-Lyon, décimo-quarto conde de Strathmore e Kinghorne, em Mayfair, em Londres, no sul de Inglaterra.

A atual rainha do Reino Unido e de 15 outros estados independentes conhecidos como os Reinos da Comunidade de Nações é também chefe da Commonwealth, uma organização intergovernamental formada por 53 países independentes. Isabel II subiu ao trono há 69 anos, a 6 de fevereiro de 1952, após a morte do pai, o rei Jorge VI. Tinha apenas 26 anos. Cinco anos antes, em 1947, tinha casado com o príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca, com quem teve quatro filhos, Carlos, Ana, André e Eduardo.