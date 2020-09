Jessica Athayde já teve a oportunidade de partilhar diversas imagens do seu filho, o pequeno Oliver, fruto do relacionamento anterior com Diogo Amaral. No entanto, a verdade é que a doçura do menino nunca deixa de surpreender os fãs.

Ainda esta sexta-feira, por exemplo, e de maneira a terminar a semana em bom, a artista publicou uma imagem na qual o filho aparece com um rasgado sorriso, enquanto brinca na água.

Na legenda da publicação escreveu: "Amor, amor, amor".

Veja de seguida.

Leia Também: Jessica Athayde volta a surpreender fãs com novo vídeo amoroso do filho