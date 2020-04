A filha mais nova de Victoria e David Beckham esteve em grande destaque nas stories da página do Instagram da mãe.

A estilista publicou uma fotografia da menina, Harper, de oito anos, onde a mesma surgia na cozinha com as mãos na massa.

Além do momento, o que também não passou despercebido foi o adorável look da pequena Harper.

Com um vestido de verão a combinar com um lenço azul no cabelo, foi desta forma que a jovem se destacou na rede social.

De acordo com a revista Hello, o vestido sem mangas custa 57 euros e é da colaboração da Uniqlo com a JW Anderson Veja o mesmo na imagem que está na galeria.

