David e Victoria Beckham gastaram 24 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de euros, num apartamento de luxo em Miami.

A propriedade, no prédio do One Thousand Museum de Miami, conta com cinco quartos, uma piscina e acesso a um heliporto no telhado.

A casa de luxo junta-se a outras mansões do casal, como em Londres, no valor de 31 milhões de libras, e a propriedade que tem em Cotswolds, Inglaterra, no valor de seis milhões de libras.

Leia Também: Victoria Beckham separada de um dos filhos durante quarentena