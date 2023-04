Foi numa emissão em direto que Nilton fez esta quinta-feira, dia 27 de abril, que o humorista se mostrou indignado com algumas decisões tomadas pela RTP, onde trabalhou durante vários anos.

O humorista, em conversa com o coach João Ferreira, falou sobre a necessidade que existe em Portugal de ter um formato com as características do '5 Para a Meia-Noite', que foi para o ar pela última vez em março do ano passado.

"O '5 Para a Meia-Noite' não existe porque a RTP parou no tempo", atirou Nilton, que sublinhou ainda que enquanto estação pública, o canal tinha o dever de ter um 'late night show'.

De seguida, o humorista elogiou o programa 'Isto é Gozar com Quem Tem Trabalha', conduzido semanalmente por Ricardo Araújo Pereira, dizendo: "É o programa menos óbvio da televisão. É de humor, é sobre política e é o mais visto".

Por fim, Nilton referiu que os seus filhos não acompanham programas da RTP, o que diz ser transversal a todos os jovens. "O que significa que daqui a 15 anos acabou".

