Depois de ter festejado o seu 41.º aniversário, Núria Madruga recorreu ao Instagram para agradecer todo o carinho que recebeu neste dia especial.

"Obrigada a todos pelas mensagens tão queridas de Parabéns. Deixam-me muito feliz com tanto carinho. De coração", começou por escrever numa recente publicação.

Uma partilha onde desabafa ainda sobre as saudades que sente do pai, que morreu no final do ano passado.

"Sou uma pessoa de sorriso fácil mas, também tenho os meus momentos de tristeza. Principalmente pelas saudades que sinto do meu pai, em vários momentos da minha vida", disse.

"Espero que este ano me traga coisas boas, porque sei que as pessoas que tenho ao meu lado merecem e fazem tudo para ver um sorriso no meu rosto. Obrigada", acrescentou de seguida.

Recorde-se que Núria Madruga é mãe de três rapazes, os gémeos Sebastião e Salvador e o pequeno Lourenço, fruto do casamento com Vasco Silva.

