João, filho mais velho de Dália Madruga, foi o primeiro sobrinho de Núria Madruga, que faz questão de mostrar como é uma tia babada.

Ainda esta quarta-feira, dia 25 de dezembro, a atriz publicou na sua conta do Instagram uma fotografia sua e do sobrinho mais velho, a quem dedicou algumas palavras carinhosas.

"O meu primeiro sobrinho. O meu primeiro amor. Não sei se ele sabe a paixão que eu tenho por ele. Nos primeiros anos estivemos coladinhos, agora a distância obriga-nos a estar mais ausentes na vida um do outro. Mas será sempre o meu Joãozinho. Até já o acho parecido comigo. Sim, coração de tia babada. Amo-te, João", escreveu na legenda da publicação, que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

Recorde-se que Núria é mãe de três crianças, do pequeno Lourenço e dos gémeos Sebastião e Salvador, fruto do casamento com Vasco Silva.

