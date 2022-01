A semana de Núria Madruga começou de forma especial com o aniversário do marido, Vasco Silva, e à semelhança dos anos anteriores a data foi destacada nas redes sociais com uma carinhosa mensagem.

"Hoje é o dia dele! Que seja um ano bem mais leve, para podermos aproveitar o melhor que a vida nos deu. A nossa família! Parabéns meu velhotinho, não te preocupes com os 42, estás ótimo", escreveu a atriz.

Vale referir que Núria Madruga e Vasco Silva trocaram alianças em 2010 e têm três filhos - os gémeos Salvador e Sebastião, de 10 anos, e Lourenço, de quatro.

