Nuno Santos encantou os seus seguidores do Instagram com a sua última partilha na rede social Instagram. O diretor-geral da TVI mostrou rara fotografia onde posa com a filha bebé ao colo.

Francisca, de apenas três meses, resulta da relação entre Nuno Santos e a jornalista Rita Monteiro.

"Francisca", pode ler-se na legenda da imagem.

Nuno Santos, recorde-se, é também pai de Pedro, de 11 anos, resultado de uma relação terminada com Andreia Vale.

