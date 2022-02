Junto de três fotografias que mostram os pneus do seu carro furados, Nuno Markl contou que o veículo foi vandalizado durante a madrugada desta quarta-feira, 23 de fevereiro.

"Gosto de ver o copo meio cheio. E resumindo: entre mim, que dormia tranquilo na minha caminha, e a pessoa que teve o trabalheira de, a meio da madrugada, dar duas naifadas nos pneus do Marklmobile sem ganhar nada com isso, penso que sou o vencedor", escreveu na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo.

Uma partilha que rapidamente chamou a atenção dos seguidores. "Que maldade desnecessária… que ganharam ao fazer isso?!", escreveu um internauta.

"Alguém que não gostou que tivesses partilhado e desmistificado as letras dos Xutos", comentou outro seguidor, referindo-se à mensagem que Nuno Markl trocou com o vocalista dos Xutos e Pontapés, Tim, sobre a letra do tema 'Minha Casinha'. "A culpa foi do Tim", respondeu Markl 'mostrando-se a rir' com o comentário do seguidor.

