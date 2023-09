Nuno Markl usou as stories da sua conta no Instagram para partilhar um comentário que viu sobre si numa das redes sociais da RTP e decidiu responder com humor.

"Já que tiraram o Palmeirim de vários programas, não podem tirar o cromo do Markl deste?", questionou uma senhora, possivelmente sobre o Taskmaster, programa apresentado pelos dois radialistas na RTP, cuja terceira temporada estreia no próximo sábado, dia 23 de setembro.

"Tenho um filho para sustentar, não me faça isso, minha senhora", respondeu Markl, mostrando que levou a crítica com bom humor.

© Instagram

