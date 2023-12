Nuno Markl não tem por hábito deixar que os seus 'cãopanheiros' subam para a cama, mas decidiu abrir uma exceção neste inverno e falou sobre isso na sua conta no Instagram, na manhã deste sábado, dia 23 de dezembro.

"Em nome do quão menos que nós eles vivem e do aproveitamento máximo do tempo que devemos ter com eles, decidi fazer a vontade à Chiclete e, neste Inverno, deixar que ela subisse para a cama. Mas com a restrição de ficar sempre na zona dos pés.

Ela pareceu aceitar a restrição sem problemas. Mas esta manhã, ao abrir os olhos, vejo...", escreveu o radialista, mostrando duas fotografias da cadelinha a dormir com a cabeça na almofada ao seu lado.

Uma imagem encantadora, que recebeu já diversos comentários dos seguidores do humorista. "Não é uma visão fofinha ao acordar?" e "Sabe tão bem, o meu fez o mesmo!", são algumas das mensagens deixadas pelos internautas na publicação.

