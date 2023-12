Nuno Markl tem um novo sistema de som na sua sala e a montagem não foi propriamente fácil. Isto porque acabou magoado.

Num relato que partilhou na sua página de Instagram, onde mostrou algumas imagens, começou por dizer: "O meu novo sistema de som de sala é incrível. Somos verdadeiramente impactados pelo som. No meu caso específico, foi durante a montagem dos altifalantes nas bases, quando um deles deslizou no momento em que me baixei para apanhar a chave Philips e me acertou em cheio na cara. Foi preciso gelo e tudo".

"Incrível, a potência deste sistema", acrescentou, por fim, sempre com uma pitada de humor.

