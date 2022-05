A morte de Ray Liotta apanhou todos de surpresa ao ser anunciada esta quinta-feira, 26 de maio. Nas redes sociais surgem agora as primeiras reações de amigos e admiradores da brilhante carreira do ator.

Nuno Markl assume-se como fã de Ray Liotta e lamenta a perda através de uma mensagem publicada na sua conta oficial de Instagram.

"Os heróis com que crescemos estão a partir, mas Liotta partiu cedo demais. 67 anos! Ainda outro dia eu escrevia aqui sobre um dos meus favoritos de sempre - 'Selvagem e Perigosa / Something Wild' (1986), de Jonathan Demme - onde Liotta se estreava e metia um medo do caraças na pele do psicótico Ray Sinclair; ele faria também outro do meu top 5 dos meus favoritos de sempre, o incontornável e absolutamente perfeito 'Goodfellas / Tudo Bons Rapazes' (1990), de Scorsese. Para mim, quem entra em dois filmes como estes, tem garantida a eternidade", começa por realçar.

Ray Liotta era para o escritor e humorista português "um incrível ator".

"Emanava perigo e imprevisibilidade, mesmo quando fazia filmes - alguns medianos de acção, alguns direct-to-video - que ficavam aquém do seu talento. Fosse em que filme fosse, valia sempre a pena vê-lo. Nem todos se podem gabar deste magnetismo explosivo de rastilho curto. Grande perda", lê-se, por fim, na partilha.

O icónico ator terá morrido na República Dominicana, local onde se encontrava a gravar um novo filme - 'Dangerous Waters'. A causa da morte continua ainda por apurar, porém a imprensa internacional avança com a possibilidade de este ter perdido a vida enquanto dormia.

