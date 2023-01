Nuno Markl usou esta segunda-feira, 30 de janeiro, a sua conta oficial de Instagram para reagir publicamente ao desaparecimento de Keyla Brasil, atriz transexual que invadiu em protesto o palco do teatro São Luiz, em Lisboa, durante a peça 'Tudo Sobre a minha Mãe'.

"Eu não sou o maior fã do mundo de invasões de palco, sobretudo porque acho que as pessoas em palco estão apenas a levar a cabo um trabalho para que foram contratadas e no qual investiram no duro. Mas acho que não se perde nada - pelo contrário, só se ganha - se o acontecimento servir para refletir sobre a situação destas pessoas e tentar perceber porque é que Keyla Brasil explodiu daquela maneira", começou por declarar o radialista.

"Dito isto, eis onde estamos: ela está desaparecida desde sexta-feira (depois de ter recebido ameaças de morte e mandado duas mensagens de texto a amigos com pedidos de socorro) e do pouco que vi de comentários a estas notícias - e não vi mais para preservar a minha sanidade e higiene mentais - a preocupação com o desaparecimento da Keyla Brasil é inversamente proporcional à ira provocada pela sua interrupção de uma peça. Pelo contrário, já vi uns quantos 'bem feita' e uns quantos 'estava a pedi-las', o que, em si mesmo, e juntamente com toda a história de violência para com pessoas transsexuais talvez explique porque é que uma delas se passou, a semana passada, num teatro", continuou.

Perante as mensagens de ódio que provocaram a sua indignação, Markl optou por não dar aos seguidores do Instagram oportunidade de comentarem a sua partilha. "Comentários fechados, porque sei que há algum ódio a borbulhar desse lado e não ganhamos nada em lê-lo", referiu.

O desaparecimento de Keyla Brasil, que está incontactável há mais de 72 horas, foi comunicado publicamente pela Casa-T - uma casa de acolhimento para pessoas trans imigrantes.

A atriz e ativista terá sido alvo de ameaças de morte desde que saltou da plateia para o palco do Teatro São Luiz, interrompendo o ator cisgénero que aparece quase no final da peça 'Tudo Sobre a minha Mãe' na pele de uma mulher trans. Desta forma, Keyla queria dar voz ao movimento 'transfake'.

Na sequência do protesto, recorde-se, o encenador Daniel Gorjão anunciou a integração no elenco da atriz trans Maria João Vaz para interpretar o papel de Lola.