Nuno Markl deixou os seus seguidores de queixo caído ao usar a sua conta oficial de Instagram para de forma única fazer um agradecimento especial à namorada.

O humorista e radialista partilhou uma fotografia de Teresa, que faz carreira como ilustradora, para lhe agradecer o apoio incondicional que esta lhe tem dado nas últimas semanas, que têm sido para si particularmente atarefadas.

"As últimas semanas foram repletas de gravações do Taskmaster de manhã à noite, mas na manhã seguinte O Homem Que Mordeu o Cão nunca falhou - e com histórias bizarras que vos terão surpreendido tanto a vocês como a mim. A razão porque a máquina nunca parou deve-se a esta shôra de chapéu", começa por realçar.

"Sem que alguma vez eu lhe tivesse pedido ajuda, a Teresa, perante os meus horários de caos, abraçou a tarefa voluntária de se transformar na redacção d’O Homem Que Mordeu o Cão, procurando, investigando e coleccionando muitas histórias, todos os dias, numa altura em que eu só as teria se tivesse usado as poucas horas de sono para as procurar", continua Markl.

"Foi ela que desencantou a história do número de telefone do David Lee Roth, os dates from hell da edição de hoje, a saga das caixas de peixe em Heathrow, o pot-pourri casos de serendipitipitipitipity e muitas outras coisas às quais os ouvintes da Rádio Comercial reagiram entusiasticamente nestas últimas semanas. Receber histórias dela nos intervalos das gravações e perceber que havia material do bom, para o Cão do dia seguinte, era um ritual feliz. Que sorte grande, por tanta coisa", termina, mostrando-se feliz e apaixonado ao lado da cara-metade.

Recorde-se que Nuno Markl e Teresa começaram a namorar durante o confinamento. Este é o primeiro relacionamento público do humorista após o fim do casamento com Ana Galvão, com quem tem um filho em comum.

