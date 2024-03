"Entre as mudanças súbitas de temperatura e as poeiras do deserto, este vosso amigo foi ao tapete": foi desta forma que Nuno Markl começou por explicar a sua ausência nas manhãs da rádio Comercial, onde leva a cabo a icónica rubrica 'O Homem Que Mordeu o Cão'.

"Já estou melhor que ontem, mas ainda só tenho um fio de voz", notou, garantindo que está a "atacar com tudo" de maneira a recuperar o mais depressa possível.

"Felizmente, descobri hoje que a última obra de Akira Toriyama, Sand Land, está no Disney+, portanto entre isso, Benurons, xarope, vitamina C, chás e amor, tenho tudo para rápida cura", completa.

Leia Também: Nuno Markl comenta filme com Daniela Melchior. "Diverti-me à grande"