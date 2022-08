Que Nuno Markl é uma figura pública muito admirada por milhares de adultos portugueses já era sabido, mas foi esta terça-feira, dia 9 de agosto, que ficámos com a certeza de que o comunicador também faz as delícias dos mais novos.

Num vídeo que recebeu e que decidiu, posteriormente, divulgar nas redes sociais, pode ver-se uma criança a correr até uma ilustração do rosto de Markl feita num muro, com o jovem a reconhecer facilmente de quem se tratava, bem como a Ana Bacalhau, que surge ao seu lado.

"Este vídeo fez o meu dia", confessou o radialista, que acrescentou ainda que gostou de saber que tem fãs de tão tenra idade. "Uma garantia de que ainda temos muitos anos de carreira assegurados", disse.

Nos comentários, Ana Bacalhau mostrou-se igualmente deliciada com o momento. "Que sortudos somos", escreveu.

Leia Também: Nuno Markl recorda encontro com Jô Soares no programa do humorista