"Deixem-me saudar a Laura Dutra, senhora actriz que acaba de ganhar um dos Prémios Nico da Academia Portuguesa de Cinema, celebrando novos e promissores talentos". Foi desta forma que Nuno Markl começou por destacar o talento da jovem artista, no Instagram.

Este domingo, o locutor das manhãs da Rádio Comercial fez questão de destacar a distinção, tecendo rasgados elogios à atriz, de 23 anos.

"Se bem que a Laura já não é uma promessa, é mesmo confirmação. Devo-lhe grande parte do carisma de uma das personagens femininas mais fortes que criei e do quanto a série 1986 cativou e inspirou quem a viu. Lembro-me de falar com jovens espectadoras da série e de me dizerem o quanto a Marta as inspirara - e do quão novo, para mim, enquanto argumentista, era obter esse tipo de reacção", disse.

"Diria que grande parte da culpa foi desta senhora e da alma, carisma e graça que ela depositou na personagem. Este é o ponto em que se diria algo como 'vamos ouvir falar muito dela', mas já estamos a ouvir e isto agora é coisa para não mais parar", completou.

