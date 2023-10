Nuno Markl inicia a semana com a celebração do aniversário da companheira, Teresa, e fez questão de assinalar a data publicamente.

Na sua página de Instagram, o animador das 'Manhãs da Comercial' publicou uma fotografia da namorada e dedicou-lhe uma carinhosa mensagem.

"Este cintilante raio de luz, este unicórnio adorável de afeto e criatividade, esta amante de toda a beleza que há no mundo (e que, por isso, me faz sentir bonito, o que é um feito) faz hoje anos", começou por escrever.

"Não se nota, porque me parece uma pessoa que ficou parada nos 18, o que há-de levar sempre a comentários do calibre 'é a sua filha?' com os quais já convivo com resignação e alegria. Por vezes respondo: 'Não, é a minha sobrinha'", contou.

"Rimo-nos muito, desenhamos muito, amamo-nos muito. Ela trabalha que se desunha a recolher material para 'O Homem Que Mordeu o Cão' e a organizar a por vezes inorganizável agenda deste que se assina. Sei que um dia a arte dela vai andar por galerias, coffee table books daqueles lindos, de capa dura, e temo nessa altura perder uma incrível e dedicada produtora da empresa 'O Homem Que Mordeu o Cão'", acrescentou.

"Mas será sempre a mulher com quem me rio muito e desenho muito. Parabéns, meu amor", completou.

