Nuno Markl surpreendeu os seguidores ao mostrar a primeira fotografia da namorada, onde esta aparece de frente para a câmara.

Recorde-se que foi no ano passado que o animador da Rádio Comercial revelou que se encontra a viver uma relação amorosa. A novidade chegou através de um dos diretos de 'Como é Que o Bicho Mexe?', de Bruno Nogueira.

Na altura, Markl explicou: "O amor aconteceu por causa das transmissões do 'Bicho'".

E após ter revelado que estava novamente apaixonado, a companheira começou a ser tratada como "o Paulo" sempre que se falava na mesma. Uma brincadeira que ao início se destacava pelo mistério e a curiosidade de se saber publicamente quem era "o Paulo".

Entretanto, algumas 'pistas' começaram a ser partilhadas e soube-se que "o Paulo" era a artista Teresa. Rapidamente se chegou à página de Instagram da mesma, onde esta mostra todos os seus trabalhos.

Esta sexta-feira, 12 de março, Nuno Markl decidiu 'dar mais um passo' e publicou uma nova fotografia da namorada, desta vez uma imagem onde Teresa aparece de frente para a câmara. Uma publicação que, como era de esperar, rapidamente captou a atenção de muitos seguidores.

"O work in progress que é a parede do quarto do Pedro [filho de Nuno Markl, fruto da relação anterior com Ana Galvão]. Obra idealizada pelo 'Brinquedos do Pedro Markl' e concretizada pela Teresa e por mim", escreveu na legenda da fotografia que pode ver abaixo:

Leia Também: Travis Barker fala pela primeira vez sobre namoro com Kourtney Kardashian