Esta sexta-feira, as redes sociais pintaram-se das cores principais da bandeira portuguesa. Portugal estreia-se no Euro 2020 no jogo contra a Hungria e muitos foram os famosos que quiserem desejar força à equipa.

Nuno Graciano não foi exceção e foi com um tesourinho que assinalou a 'entrada' oficial da seleção no campeonato europeu.

Na dita imagem, o antigo apresentador e atual candidato à Câmara Municipal de Lisboa pelo partido Chega, aparece com a cara e a cabeça totalmente pintadas com a bandeira nacional.

Veja abaixo.

