Nuno Eiró e Sara Sousa Pinto tornaram-se virais na rede social TikTok depois de terem feito uma brincadeira que envolve o Benfica.

Os dois apresentadores do 'Esta Manhã' mostravam em direto as capas dos jornais do dia quando decidiram brincar com a derrota do Benfica frente ao Chaves, tapando as manchetes que davam conta desse mesmo resultado.

"Falta de noção", "isto é uma vergonha", "profissionalismo é tudo", "TVI no seu melhor", "muito mau" e "é o que faz não ter noção, respeito e profissionalismo" são apenas alguns dos exemplos das críticas deixadas pelos cibernautas.

Ora veja:

