O novo coronavírus veio mudar a vida de muitas famílias. Os mais novos, por exemplo, passaram a receber o ensino à distância, através de aulas online, uma fase desafiante e que Cláudia Vieira quis destacar no Instagram.

Com o fim de mais um ano de escolaridade, a atriz partilhou uma reflexão com os fãs, onde fala da sua própria experiência com a pequena Maria, filha mais velha.

"E assim terminamos a primária!!! Em condições atípicas.. Nunca poderíamos imaginar que este ano escolar acabaria desta forma... vai ficar para a história! Fica a sensação estranha de despedida à distância e o sentimento de que mesmo nestas circunstâncias, demos o nosso melhor para que as crianças continuem a ser crianças e a viver com a leveza que as caracteriza, sem medos! Obrigada Priscila Mota Carmo por todo o carinho e apoio", escreveu, esta sexta-feira, 3 de julho.

Recorde-se que a pequena Maria é fruto da relação anterior de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira. A atriz é ainda mãe de Caetana, que nasceu no passado mês de dezembro, da relação com João Alves.

