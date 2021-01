Adepta de yoga e meditação, Carolina Loureiro confessou aos fãs que, depois de algum tempo sem praticar, acabou por desenvolver medos e ansiedade. Uma realidade que tenta agora combater ao retomar este hábito.

"Há algum tempo que não me dedicava a estes momentos e como senti as consequências. A ansiedade aparece, os medos também... Eu que nunca fui uma pessoa ansiosa dou por mim a combater mais do que nunca com a minha mente. Está a ser muito difícil para toda a gente, mesmo. Estamos todos a ter quebras diárias, acordamos a chorar, assustados como nunca. Estamos todos juntos nisto", desabafou.

A atriz rematou o desabafo com um apelo: "Portanto, vamos ajudar-nos uns aos outros e acima de tudo vamos respeitar-nos uns aos outros. Por favor".

A mensagem de Carolina Loureiro surge na legenda de um vídeo em que aparece a fazer várias posições de yoga.

