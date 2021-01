Carolina Loureiro já regressou a Portugal, tendo deixado no Brasil a sua cara-metade: o namorado Vitor Kley.

Com o coração apertado de saudades, a atriz partilhou este sábado nas suas redes sociais um vídeo onde se mostra a cantar ao lado do artista brasileiro. Uma recordação que atenua a ausência do seu grande amor.

"O melhor de mim", declara a atriz na legenda das imagens.

Por seu turno, Vitor Kley não ficou indiferente à publicação e fez questão de comentar: "Minha parcerinhaa para tudo e para sempre... sinto muito a tua falta. Amo-te".

