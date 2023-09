Georgina Rodríguez já está em Itália para marcar presença no Festival de Cinema de Veneza. A modelo partilhou com os seguidores da sua página de Instagram as primeiras imagens após a chegada ao país.

"O meu quinto ano em Veneza com amor no coração", escreveu na legenda da publicação.

Nesta ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Gio, como carinhosamente é tratada, estava com um conjunto de corpete e calças pretas. Outros 'pormenores' que se destacaram foram as suas unhas e anéis.

Este ano, Portugal esteve representado através de Margarida Corceiro, Lourenço Ortigão e Raquel Strada no evento.

