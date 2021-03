O pai de Meghan Markle, Thomas Markle, deu uma entrevista exclusiva ao 'Good Morning Britain' na sequência da conversa que a filha, juntamente com o príncipe Harry, teve com Oprah Winfrey.

Thomas garantiu que quer reconciliar-se com a filha e que "ainda a ama" e que "estará lá sempre" para a apoiar.

Contudo, e apesar deste desejo, anteriormente, Meghan deixou claro que considera a reconciliação difícil uma vez que o progenitor a traiu antes do seu casamento.

"Todos cometemos erros. Nunca andei nu numa piscina ou vesti-me como o Hitler, como o Harry fez", afirmou Thomas, recordando alguns dos momentos mais polémicos do príncipe.

"No final de contas ela não me perdeu, ele disse que me tinha perdido, mas não, estarei lá sempre para ela, estou lá para ela se precisar de mim", disse ainda.

"Gostaria de dizer outra vez, peço desculpa pelo que fiz. Isto foi há dois anos, mas tentei compensá-la. Nunca a deixei de amar. Não concordo com tudo o que os meus filhos fazem, mas irei sempre amá-los. E certamente amo a Meghan", completou a este respeito.

Já quanto às declarações de racismo relacionado com a realeza, Thomas afirmou: "Não acho que a a família real britânica seja racista, de todo. Não acho que os britânicos sejam racistas - acho que Los Angeles é racista, a Califórnia é racista, mas não considero que os britânicos sejam. Essa história acerca da cor da pele que o bebé teria é treta".

