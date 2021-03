A irmã de Meghan Markle disse que esta sofria de "distúrbio comportamental narcisista" enquanto que o marido, o príncipe Harry, seria vítima de Síndrome de Estocolmo.

"Não estou a diagnosticá-la. Ela precisa de ver um especialista", afirmou Samantha Markle a uma rádio australiana. "Tenho pena do Harry. Ela afastou-o da família, dos amigos, da vida que ele conhecia. Ele faz-me lembrar uma dessas vítimas de rapto que começam a acreditar que a vida delas era horrível e que se apaixonaram pelo raptor", esgrimou.

Recorde-se que na entrevista que deu a Oprah, Meghan disse que já não via Samantha há 19 anos, pelo que as revelações que a irmã poderia fazer não eram as mais corretas.

Já Samantha foi ainda mais longe ao dizer que Markle mentiu quando disse que não se interessava pela família real britânica. "Na verdade, a Meghan estudou aprofundadamente a Diana, ao copiar as roupas delas, a linguagem corporal e ao usar o perfume dela no primeiro encontro! Não me digam que a minha irmã não sabia quem ele [Harry] era!".

