Depois de ter quebrado o silêncio no Instagram com uma mensagem onde agradecia o apoio e revelava que o seu telemóvel desapareceu, prometendo falar sobre tudo o que se passou, Thiago Rodrigues voltou à rede social para 'meter os pontos nos is'.

O ator brasileiro não queria fazer este vídeo, mas sentiu que "seria necessário falar sobre os acontecimentos".

"Ainda não tinha sido ouvido sobre isso. O facto é que nunca estive numa delegacia para fazer queixa, nunca aleguei que fui agredido e assaltado. Depois do que aconteceu, o único sítio onde estive foi no hospital. Depois vim para casa e virou o que virou. Só na outra semana é que estive na delegacia", começou por esclarecer.

O ator diz que se deslocou à esquadra da polícia porque foi chamado para que fosse "esclarecido o que se tinha passado". "E está certo", acrescentou, agradecendo às autoridades pelo seu trabalho e por terem sindo sempre "muito gentis".

"Enfim, descobriu-se o que aconteceu. Foi uma situação ridícula? Foi. Mas eu só fiz mal a mim mesmo. Fiquei eu com o meu prejuízo. O meu telemóvel nunca apareceu", relatou.

"Dizer que menti para a polícia, isso não aconteceu em momento nenhum até porque eu não me lembrava de nada", realçou.

Mas não ficou por aqui e acabou por falar de um outro assunto que mexeu consigo. "Não gosto de ter que expor o meu filho numa situação destas, mas como se tornou público preciso de dizer. A história de que não pago pensão e que tenho dívidas com a mãe do meu filho, isso não existe. Não devo nenhuma pensão à mãe do meu filho. Trabalho muito para pagar essa pensão, sempre trabalhei, sempre paguei", garantiu Thiago Rodrigues.

"Pouquíssimas vezes atrasei-me porque morava fora do país e existe uma certa burocracia para trazer o dinheiro para cá. E poucos dias, uma semana no máximo. E eu adianto três meses quando estou mais folgado", partilhou ainda.

"É muito triste. E deixo claro que não tenho nada contra a mãe do meu filho, nada. Tenho muito respeito por ela, sou muito grato, uma ótima mãe", fez também questão de esclarecer.

O vídeo terminou com o ator a agradecer o "enorme carinho de todos". Veja as imagens na galeria.

De recordar que Thiago Rodrigues, de 42 anos, ficou no centro das atenções depois de terem surgido imagens suas com ferimentos na cabeça. Inicialmente, chegaram noticiar que o ator tinha sido assaltado no Rio de Janeiro. No entanto, investigações concluíram que o artista terá caído e se ferido sozinho.

