"As notícias sobre o aumento do número de vitimas mortais de violência doméstica são preocupantes. Já morreram 13 mulheres em Portugal este ano e ainda estamos em junho". Foi com estas palavras que Marta Gil começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta quarta-feira, 8 de junho.

Um texto onde a atriz se mostra muito preocupada com os casos de violência doméstica em Portugal. "Eu sei que as redes sociais estão inundadas de felicidade e coisas bonitas mas tem de servir para mais do que isso. Os números são graves e sei que um post não ajuda em nada, mas se ajudar para alertar já vale a pena", realça.

"Sei que muitas vezes o medo impede muitas mulheres de falar, o medo, a vergonha, o não saber se acreditarão nelas. O caminho de falar pode ser muito duro mas pode evitar consequências fatais", acrescenta, apelando, sobretudo às vítimas, para não ficarem caladas.

"Fala… fala por ti… fala pelo teu futuro! Mas fala, evita o pior, se és simplesmente uma amiga ou amigo que desconfia de algo, fala também, isto tem de acabar e só se usarmos a nossa voz é que podemos contribuir para o fim. Não se morre no amor, morre-se em contexto de violência doméstica", escreve, partilhando ainda que "sente uma grande impotência em relação a este tema".

"Isto é grave e está a acontecer aqui, ao nosso lado", frisa, deixando também os contactos da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

"Esta fotografia é de um filme onde fiz uma personagem vítima de violência domestica, aqui é ficção mas esta imagem representa a realidade de muitas mulheres", remata.

Leia Também: Luciana Abreu deixa mensagem a vítimas de violência doméstica