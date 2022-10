Angelina Jolie revelou novos detalhes sobre a alegada agressão cometida por Brad Pitt em 2016 contra a atriz e dois dos filhos do casal. As revelações são feitas pela equipa de advogados que representa a celebridade no âmbito do processo judicial que o ex-casal trava em tribunal relacionado com a venda da propriedade vinícola Chateau Miraval.

Detalhes apresentados esta terça-feira no tribunal de Los Angeles atestam que o ator tentou condicionar a venda da parte de Jolie na propriedade através de um acordo de confidencialidade que a impediria de tornar público "o abuso físico e emocional cometido por Brad Pitt contra ela e os seus filhos", cita a Reuters.

Os abusos a que se refere a atriz correspondem ao episódio, anteriormente revelado na disputa judicial do ex-casal, em que alegadamente Brad Pitt agrediu a ex-mulher e dois dos seus filhos durante uma viagem de avião entre Paris e Los Angeles.

Angelina Jolie terá sido "agarrada pela cabeça e sacudida", depois "empurrada contra a parede da casa de banho". O ator ainda terá "engasgando uma das crianças e atingiu outra no rosto", refere o processo.

A disputa em tribunal relacionada com a venda do Chateau Miraval foi iniciada por Brad Pitt, que quer anular a venda feita por Angelina Jolie a uma empresa internacional. O ator alegada que ambos acordaram nunca vender as suas partes sem o consentimento do outro.

Angelina Jolie defende que tal acordo não existia e que o ex-marido se recusou a comprar a sua parte, a menos que ela aceitasse manter o silêncio em relação à sua conduta agressiva.

Os dois atores, que têm seis filhos em comum, separaram-se em setembro de 2016, mas apenas em 2021 o acordo de divórcio foi concluído na justiça.

