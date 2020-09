Há novos detalhes sobre a trágica morte de Naya Rivera. Atriz que desapareceu a 8 de julho durante um passeio de barco com o filho, de quatro anos, no Lago Piru, na Califórnia. Dias depois foi encontrada já sem vida.

Agora, é o relatório de investigação e autópsia da estrela da série 'Glee' a dar conta de dados até aqui desconhecidos sobre o que realmente aconteceu naquele dia.

A mãe de Naya contou à polícia que o plano inicial da filha era apenas fazer um churrasco com o filho naquela zona - o que explica ter sido encontrado um saco de carvão no seu carro e um saco com alimentos no barco alugado -, referem os documentos obtidos e citados pelo site E! News.

Também um novo testemunho do pequeno Josey, filho da atriz, acrescenta dados até aqui desconhecidos. O menino, encontrado sozinho no barco com um coleteve salva-vidas, contou que tanto ele como a mãe saltaram para a água, mas Naya pediu-lhe de imediato que voltasse para o barco. Depois de o ter ajudado a subir, Josey já só conseguiu ouvir a mãe gritar por socorro com as mãos para cima.

Por fim, é o testemunho do funcionário que alugou o barco a mãe e filho que dá conta de que Naya recusou levar consigo o colete salva-vidas. Apesar da sua posição, o funcionário entregou-lhe na mesma o colete. Esta informação é confirmada pela polícia, que encontrou o referido colete no barco.

Quanto ao documento da autópsia, este confirma que a morte de Naya foi acidental. "O seu exame toxicológico mostrou níveis terapêuticos de fentermina, níveis baixos/terapêuticos de anfetamina e diazepam, cafeína e uma concentração de álcool no sangue de 0.016%... Baseado no que foi encontrado na autópsia, situações a envolver a morte e a ausência de explicações anatómicas ou toxicológicas para a morte, o que entendemos é que a causa da morte foi afogamento e a forma da morte foi acidental", atesta o médico.

