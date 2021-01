Cláudia Vieira presenteou os seus seguidores do Instagram esta terça-feira com pequenos vídeos que mostram como está crescida e reguila a sua filha mais nova, a bebé Caetana, de um ano.

As imagens mostram a menina a brincar com os 'cãopanheiros' lá de casa.

"Com tantos brinquedos e espaço só está bem em cima dos cães e com o comando na mão", escreve Cláudia na legenda das imagens, que pode espreitar no vídeo.

Importa referir que Caetana nasceu da relação atual de Cláudia Vieira com João Alves. A atriz é ainda mãe de Maria, de 10 anos, fruto do namoro com Pedro Teixeira.

