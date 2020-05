A terceira temporada de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' está prestes a chegar ao fim, mas a SIC já encontrou um substituto à altura para o formato de sucesso. A estação de Paço de Arcos volta a apostar num programa que tem como temas principais o amor e casamentos. 'O Noivo é Que Sabe' chega já este verão.

Mas o que irá acontecer neste programa?

A SIC vai dar-lhe a oportunidade de ter casar sem ter de se preocupar com as contas, mas... é o noivo quem tem de tratar de tudo o que envolve a cerimónia.

O casal de noivos recebe uma quantia para preparar o casamento, mas só o noivo pode, em apenas três semanas, organizar tudo. E sem contar com a opinião da noiva.

Sim, percebeu bem, até o vestido de noiva será escolhido pelo seu futuro marido. Para o ajudar nesta difícil missão, o noivo terá auxilio do padrinho que escolher.

'O Noivo É Que Sabe' é inspirado em Don’t Tell The Bride, que há vários anos pode ser visto pelos portugueses na SIC Caras. Um sucesso mundial do qual pode agora fazer parte. Tal como a SIC tem vindo a anunciar, as inscrições já estão abertas. Para participar basta enviar um email com os seus dados para noivo@sic.pt.

Leia Também: Agricultor. "Não sou falsa. Não tenho que aturar gente que não quero"