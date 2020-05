O clima da quinta de João Paliotes, no programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', continuo tenso. A discussão entre as convidadas Dalila e Mafalda continuam a marcar os episódios.

"Se estás a ter atitudes que eu não gosto, eu não vou ser mais divertida contigo. Eu não sou falsa e não tenho que aturar gente que não quero. Tu no trabalho também não tens que conviver com pessoas que não gostas?", esgrima Dalila.

Por seu turno, em frente às câmaras, o agricultor saiu em defesa de Dalila referindo as suas suspeitas quanto a Mafalda. "Há certo tipo de coisas que às vezes não gosto nela, é mais esperta do que aquilo que parece", sublinhou.

