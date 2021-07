Numa entrevista onde foram abordados muitos temas, desde recordações da infância, família e carreira televisiva, Iva Domingues não deixou de falar do antigo companheiro, Ângelo Rodrigues.

O ator mandou um vídeo para a antiga companheira e amiga, deixando no ar a pergunta: para quando um novo programa juntos? De recordar que Iva e Ângelo trabalharam no programa ‘Virar o Jogo’, no Canal 11, em 2019.

“Só a Cristina é que pode responder à pergunta do Ângelo, eu não posso responder”, reagiu a apresentadora.

Ainda sobre o ator, Iva lembrou o grande susto de saúde que o ator sofreu, tendo estado internado em estado grave em 2019. Iva confessou que “temeu” pela perda do ‘ex’, uma fase “traumática que tenta apagar da memória".

Um episódio que aconteceu depois de regressar a Portugal, após ter vivido uma temporada em Los Angeles, EUA.

No país, onde a filha continua a viver por estar a estudar cinema, Iva conheceu várias estrelas, entre elas Jimmy Kimmel, Leonardo DiCaprio e Drake.

“O Jimmy muito simpático. Fomos lá jantar a casa”, revelou. “Isto conhecer mesmo, não foi entrevistar. Conheci um artista que admiro, o Drake, fui ao seu aniversário”, acrescentou.

“Foi uma grande surpresa, ele é muito inteligente, muito culto, gostei imenso do Leonardo DiCaprio. E depois, todas as pessoas que entrevistei, não me desiludiram, só me surpreenderam pela positiva”, destacou.

Ao falar na filha, Carolina, realçou que a menina “é muito criativa”, que vai agora para o segundo ano do curso e já “ganhou um festival de curtas”.

"Ser mãe é dar asas. Mas dói. As noites que não dormi e as vezes que chorei... Agora estive 18 meses sem a ver por causa da pandemia. Ninguém nos prepara para isto. E estar mesmo fechada. Se ela ficasse doente eu não podia entrar naquele país...", partilhou ainda ao comentar esta fase em que está longe da filha.

Neste momento, Iva Domingues está a apresentar o ‘Esta Manhã’, programa que junta a informação ao entretenimento e que “adora”.

Durante a conversa com Goucha, afirmou que “foi das chatas que chateou Cristina Ferreira e Anselmo Crespo para fazer o ‘Esta Manhã’”.

“Estou mesmo no meu sítio”, salientou, admitindo, ainda assim, que ainda há muitos projetos a realizar. “Quero fazer tudo, experimentar tudo”.

Ainda sobre o ‘Esta Manhã’, destacou: “Trabalhei com muitas equipas, mas esta é mais pequena, é uma equipa muito especial. Somos tão chegados. Sou muito feliz a trabalhar, e também por causa deles. Não há cá ambientes tóxicos”.

Leia Também: Iva Domingues nervosa com entrevista a Goucha: "Não me é confortável"