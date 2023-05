Depois do fim conturbado da relação com Miguel Vicente, parece que Bárbara Parada está novamente apaixonada. A ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou no TikTok um vídeo onde surge a dançar, num clima de grande intimidade, com um jogador de futebol.

Trata-se do brasileiro João Barata, de 22 anos, que atua no Nogueirense FC, clube da Maia.

Na filmagem publicada por Bárbara, os dois surgem a fazer uma coreografia popular desta rede social mas a cumplicidade, os olhares e a intimidade acabaram por se destacar.

Confira abaixo o vídeo em causa e veja na galeria algumas fotografias de João Barata.

Leia Também: "Ordinária". Bárbara Parada denuncia crítica e responde