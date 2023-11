Manuel Luís Goucha apresentou aos seguidores das redes sociais esta segunda-feira, dia 20 de novembro, o novo morador do monte que partilha com Rui Oliveira.

O apresentador deliciou quem o acompanha com um adorável registo do patudo, escrevendo ainda na legenda: "Bago (um border collie), o novo habitante do monte. Com um olho de cada cor".

"Tão lindo", "fofinho", "adoro o Goucha e os seus cães" e "não se aguenta" são apenas alguns dos comentários deixados pelos fãs na publicação. Ora veja:

