A passar pelo processo de divórcio de Joe Jonas, Sophie Turner parece já ter encontrado um novo amor. A atriz foi vista recentemente a beijar o aristocrata Peregrine Pearson em Paris, tal como já lhe tínhamos dado conta e pode ler aqui.

Pearson, de 29 anos, pertence a uma das famílias mais ricas do Reino Unido, é herdeiro do visconde de Cowdray, e se o nome soa familiar, é porque já se relacionou com outra figura de destaque.

Durante três anos, Peregrine foi namorado da princesa Olympia da Grécia, a filha mais velha dos príncipes herdeiros Pavlos e Marie-Chantal, mas a relação chegou ao fim este ano.

Olympia da Grécia e Peregrine Pearson© Getty Images

