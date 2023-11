Sophie Turner e Joe Jonas estão em processo de divórcio desde o passado mês de setembro e chegaram mesmo a um entendimento para uma separação amigável. O amor, no entanto, já terá desaparecido, pelo menos de um dos corações.

A atriz, de 27 anos, foi apanhada pelos paparazzi enquanto beijava o aristocrata Peregrine Pearson, de 29 anos de idade.

De acordo com a imprensa norte-americana, o novo casal encontrou-se depois no Stade de France, onde assistiram à final do Mundial de raguêbi, entre a Nova Zelândia e a África do Sul.

Veja abaixo a imagem do beijo.

