Alex Rodriguez tem falado com Kelly Bensimon. Foi revelado ao Page Six que o ex-jogador de beisebol tem trocado mensagens com a ex-modelo e profissional do setor imobiliário, e já houve convites para saírem juntos.

"O Alex convidou-a para sair mais do que uma vez, embora ela não tenha saído com ele", disse uma fonte.

Por sua vez, um representante de Bensimon confirmou ao Page Six que a ex-modelo e Alex Rodriguez têm estado em contacto. "Ela acha-o encantador e um cavalheiro", contou ainda.

"Eles têm amigos em comum e ela tem conversado com ele sobre imóveis", acrescentou.

Já a pessoa que representa Alex destacou: "Ela procurou uma oportunidade imobiliária e é isso". Além disso, disse que não havia troca de mensagens mais 'pessoais' e que "muitas pessoas o procuram para fins comerciais".

