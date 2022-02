Especulava-se que a celebridade estava a viver um romance com o ator de 'Too Hot to Handle', Harry Jowsey.

Khloé Kardashian tem estado no centro das atenções após novos rumores que a ligam a Harry Jowsey, ator de 'Too Hot to Handle'. Especulações que não tardaram a ser desmentidas pela celebridade. "Não é verdade", afirmou Khloé, de 37 anos, referindo-se ao alegado romance com Harry Jowsey, de 24. De acordo com o Page Six, uma fonte anónima afirmou recentemente que "um dos seus amigos próximos confirmou que a Khloé e o Harry andavam a trocar mensagens". Além disso, contou ainda que o ator até terá enviado flores a Khloé. No entanto, a celebridade desmente o romance. Leia Também: Khloé Kardashian mostra resultados em três meses de treinos

